Вторник, 15 мая: все еще тепло, но уже не солнечно

Новости Латвия | 15 мая 2018 | 08:13

Антициклон, который всю прошлую неделю удерживал в Латвии хорошую погоду, уже теряет своё влияние. А потому в Латвии ожидается переменная облачность, а местами – осадки.

Днём погоду в Латвии определит циклоническая ложбина, а количество облачности увеличится. На юго-востоке страны временами будут идти дожди. Ветер переменных направлений. Максимальная температура воздуха +24…+28 градусов.

В Риге облачно с прояснениями, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +26...+28 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.

LSM