Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 мая
Именины:
Международный день информационного сообщества
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам: украшению жилища, перестановке мебели... Смотря что подскажет вам фантазия.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1883 ()
|GBP
|0.879 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.822 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...
2. Затмения Солнца и Луны {2}
3. Зато нас по головке погладят! {181}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Аэропорт ждет частных инвестиций
6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
8. Даугавпилсский театр завершит сезон мюзиклом «Джейн Эйр»
9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
10. За кражу садовой техники из магазинов задержана преступная группировка
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 мая 2018 | 18:56
Приглашают принять участие в велопоездках в честь открытия регионального вело маршрута № 35 «Daugavas loki»
Для популяризации нового регионального вело маршрута № 35 «Daugavas loki» и ознакомления вело туристов с объектами, которые представлены для осмотра по данному вело маршруту, а также для стимулирования интереса к здоровому образу жизни, все желающие приглашаются подать заявку на участие в вело поездках, которые состоятся 2 июня и 29 июля этого года.
Вело поездки организуют в честь открытия регионального вело маршрута № 35 «Daugavas loki».
Веломаршрут № 35 «Daugavas loki» начинается в Даугавпилсе и продолжается по территории природного парка «Daugavas loki» в Краславском и Даугавпилсском крае. Общая длинна маршрута 122.8 км.
Вело поездка состоится в двух этапах.
1 этап «Даугавпилс – Слутишки» состоится 2 июня 2018 года. Старт в 10.00 в Даугавпилсе на площади Единства. Финиш – приблизительно в 17.00 в природном парке «Daugavas loki» (Слутишки, Науенская волость, Даугавпилсский край). Длина маршрута ~36 км, продолжительность ~ 6 часов.
2 этап «Слутишки – Краслава» состоится 29 июля 2018 года. Старт в 10.00 в Слутишках. Финиш приблизительно в 15.00 в Краславе (ул. Пилс, 6, замковый комплекс графов Плятеров). Длина маршрута ~30 км, продолжительность ~ 5 часов.
В вело поездке может принять участие каждый желающий (максимальное количество участников 70 персон). Участники возрастной группы от 14 до 18 лет могут участвовать только в сопровождении родителей или ответственной персоной. Заполняя анкету на участие, у участников будет возможность заказать бесплатный транспорт, в том числе и для транспортировки велосипеда от финиша до Даугавпилса или Краславы.
Для подачи заявки на участие необходимо заполнить электронную анкету, для каждого этапа отдельно.
Подача заявки на 1 этап «Даугавпилс – Слутишки» до 28 мая 2018 года.
Подача заявки на 2 этап «Слутишки – Краслава» до 23 июля 2018 года.
Вело маршрут организует Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, Управление спорта Даугавпилса, Агентство самоуправления Даугавпилсского края по делам туризма, отдыха и культуры «ТАКА» и Краславский Туристический информационный центр.
ПОЛОЖЕНИЕ мероприятия.
Дополнительная информация:
в Даугавпилсе +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv,
в Краславе +371 29376090, tic@kraslava.lv.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий