Приглашают принять участие в велопоездках в честь открытия регионального вело маршрута № 35 «Daugavas loki»

Новости Общество | 14 мая 2018 | 18:56

Для популяризации нового регионального вело маршрута № 35 «Daugavas loki» и ознакомления вело туристов с объектами, которые представлены для осмотра по данному вело маршруту, а также для стимулирования интереса к здоровому образу жизни, все желающие приглашаются подать заявку на участие в вело поездках, которые состоятся 2 июня и 29 июля этого года.

Вело поездки организуют в честь открытия регионального вело маршрута № 35 «Daugavas loki».

Веломаршрут № 35 «Daugavas loki» начинается в Даугавпилсе и продолжается по территории природного парка «Daugavas loki» в Краславском и Даугавпилсском крае. Общая длинна маршрута 122.8 км.

Вело поездка состоится в двух этапах.

1 этап «Даугавпилс – Слутишки» состоится 2 июня 2018 года. Старт в 10.00 в Даугавпилсе на площади Единства. Финиш – приблизительно в 17.00 в природном парке «Daugavas loki» (Слутишки, Науенская волость, Даугавпилсский край). Длина маршрута ~36 км, продолжительность ~ 6 часов.

2 этап «Слутишки – Краслава» состоится 29 июля 2018 года. Старт в 10.00 в Слутишках. Финиш приблизительно в 15.00 в Краславе (ул. Пилс, 6, замковый комплекс графов Плятеров). Длина маршрута ~30 км, продолжительность ~ 5 часов.

В вело поездке может принять участие каждый желающий (максимальное количество участников 70 персон). Участники возрастной группы от 14 до 18 лет могут участвовать только в сопровождении родителей или ответственной персоной. Заполняя анкету на участие, у участников будет возможность заказать бесплатный транспорт, в том числе и для транспортировки велосипеда от финиша до Даугавпилса или Краславы.

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить электронную анкету, для каждого этапа отдельно.

Подача заявки на 1 этап «Даугавпилс – Слутишки» до 28 мая 2018 года.

Подача заявки на 2 этап «Слутишки – Краслава» до 23 июля 2018 года.

Вело маршрут организует Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, Управление спорта Даугавпилса, Агентство самоуправления Даугавпилсского края по делам туризма, отдыха и культуры «ТАКА» и Краславский Туристический информационный центр.

ПОЛОЖЕНИЕ мероприятия.

Дополнительная информация:

в Даугавпилсе +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv,

в Краславе +371 29376090, tic@kraslava.lv.

Daugavpils.lv