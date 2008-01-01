Строительство путепровода идёт полным ходом

Новости Общество | 14 мая 2018 | 18:53

В Даугавпилсе опять активно строят. Главная строительная площадка этого сезона, без сомнения – возведение нового путепровода, который соединит посёлок Молочного комбината или так называемую Слободку с улицей Смилшу напрямую – поверх железнодорожных путей.

Жители Слободки стали заложниками железной дороги, зажавшей посёлок с трёх сторон уже давно. Это произошло во второй половине 19 века, когда в 1860 году Даугавпилс железной дорогой был соединён с Санкт-Петербургом, в 1861 году - с Ригой, а в 1871 году – с Орлом. В треугольнике, образующем центр железнодорожного узла, тогда находилось только старое кладбище, однако место это было самым удобным для строительства хозяйственных построек железнодорожной инфраструктуры и жилья самих железнодорожников. С тех пор Слободка – не рабочая окраина тогдашнего Двинска, а можно сказать, центральный посёлок всего железнодорожного узла.

Большинство современных жилых зданий появилось здесь уже после Второй мировой войны, тогда никто не предполагал, что интенсивное движение по железной дороге будет значительно усложнять движение всё возрастающего потока автомобильного транспорта. Посёлок находится в самом географическом центре города, поэтому через него пролегает кратчайший путь в любой микрорайон. Кратчайший - не значит самый быстрый: любой горожанин вам скажет – «поедешь через Молочку – застрянешь на переезде». Опоздание автобусов, чьи маршруты проходят здесь – явление привычное, длинные очереди автомобилей, ожидающих завершения маневров железнодорожной техники – тоже не редкость. Именно транзитная участь, выпавшая на долю посёлка на Слободке, стала основной причиной замысла строительства здесь путепровода. Задумки его построить были еще во время вхождения Латвии в состав Советского Союза, но тогда денег на возведение не нашли и реализацию идеи отложили до лучших времён.

К идее вернулись спустя 30 лет. Проект нового мостового сооружения был вынесен на общественное обсуждение в 2013 году и после всех согласований Даугавпилсская городская дума начала работу над поиском софинансирования дорогостоящего, но необходимого городу проекта. Стоимость работ составила 13 миллионов евро. Более 7 из них – финансирование Европы, еще миллион – целевая дотация государства, остальное – деньги самоуправления.

Подготовительные работы к реконструкции дорожной инфраструктуры и прокладку инженерных сетей начали еще в прошлом году, благо относительно мягкая зима позволяла.

Работы по строительству новых коммуникаций необходимы по многим причинам. Во-первых, многие из них уже морально и физически устарели и нуждаются в замене. Согласитесь, гораздо эффективнее провести все работы сразу, а не копать каждый год по только что уложенному асфальту. Во-вторых, в процессе строительства путепровода есть большой риск повредить существующие подземные коммуникации, что вызовет вынужденные простои из-за срочного незапланированного ремонта инженерных сетей. Скажем прямо, перенос коммуникаций - дело хлопотное, так как фактическое положение старых коммуникаций не всегда соответствует схемам их расположения. Вот и наталкиваются строители на трубы и кабеля там, где их быть не должно, а это только замедляет ход работ. Меняют все возможные инженерные сети: водопровод, хоз-фекальную канализацию, ливневую канализацию, сеть электроснабжения, сети наружного освещения, сети теплоснабжения, слаботочную сеть. Кроме этого, реконструируется дорожная инфраструктура на прилегающих улицах, а также строится новый перекрёсток с кольцевым движением.

В связи с проводимыми работами на улице Малу ограничено движение. Общественный транспорт ходит в объезд, что не всегда удобно для жителей посёлка.

Строители приносят извинения за доставленные неудобства и обещают в скорости ситуацию исправить. Транспортники готовы пустить автобусы по улице Малу, как только строители позволят это сделать. Выезжать из дворовых территорий на улицу Малу тоже станет удобным. Для движения пешеходов предусмотрена правая часть улицы.

С другой стороны, железной дороги на улице Ароду также ведётся реконструкция улицы и обустройство ливневой канализации.

Работы по созданию самого путепроводу идут уже полным ходом. Длинна мостовой части путепровода – 400 метров. Здесь будет 4 полосы для движения автомобильного транспорта и пешеходная дорожка. На путепроводе оборудуют освещение.

Мостовая часть будет лежать на 11 бетонных опорах. 4 из них уже стоят на своих местах, недавно строители закончили изготовление опалубки для первой эстакады.

До конца строительного сезона строители обещают построить 4 эстакады, продвижение дальнейших работ напрямую будет зависеть от скорости работы по замене коммуникаций смежным подрядчиком. Мостовая часть эстакады начнется от вновь построенного кольца на пустыре в районе улиц Малу и Свару, поднимется над железной дорогой и плавно опустится на улицу Смишу, став её продолжением.

Сложностей в реализации проекта хватает. Кроме огромного количества подземных коммуникаций в районе строительства, процесс осложняет и плотная застройка.

Большие строительные работы всегда связаны с неудобствами. Неудобно всем, и водителям, и пешеходам. Даугавпилсская городская дума приносит извинения всем за временные трудности и надеется на понимание того, что в скором будущем горожане и гости города получат современную и удобную развязку.

Планирование улучшения транспортной инфраструктуры в этом районе продолжится. Департамент развития Даугавпилсского самоуправления занимается поиском источников финансирования строительства второй очереди путепровода, который должен соединить улицу Кандавас с возводимой сейчас эстакадой.

Daugavpils.lv