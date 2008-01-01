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Новости Общество | 14 мая 2018 | 18:49
29 Конгресс Союза самоуправлений Латвии состоялся в Даугавпилсе
11 мая в помещении Даугавпилсского театра 29 Конгресс Союза самоуправлений Латвии начался фрагментом спектакля по пьесе Франца Трасуна «Молитва за Латвию».
Второй по величине город в Латвии принимал руководителей самоуправлений нашей страны. Мероприятие почтили своим присутствием и высшие государственные чины: президент Латвии Раймондс Вейонис, спикер Саэйма Инара Мурниеце, премьер-министр – Марис Кучинскис. Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим в своём обращении к собравшимся выразил удовлетворение тем, что Конгресс проходит в Даугавпилсе и отметил, что самоуправления Латвии всеми силами заботятся об улучшении качества жизни своих жителей.
Выступая с высокой трибуны, президент Латвии Раймондс Вейонис выразил уверенность в том, что развитие всего государства зависит от силы самоуправлений, а также отметил большое значение вводимых референдумов на уровне муниципалитетов.
Спикер Саэйма Инара Мурниеце напомнила собравшимся, что именно самоуправления помогли в 1990 году начать возрождение независимости Латвийской Республики. Она акцентировала роль самоуправлений в процессе поддержки реэмиграции, создании условий для возвращающихся из-за границы латвийских подданных.
Премьер страны Марис Кучинскис отметил, что каждое самоуправление – неотъемлемая часть Латвии. Он указал, на необходимость тесного сотрудничества в продвижении запланированных реформ в различных областях – налогообложении, здравоохранении, государственном управлении, образовании.
Министр защиты среды и регионального развития Каспарс Герхардс напомнил, что цель самоуправлений – представительство интересов и нужд их жителей.
Председатель Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис доложил о проделанной работе, актуальных проблемах и возможностях их решений.
Председатель Комиссии Саэйма по государственному управлению и самоуправлениям Сергей Долгополов подчеркнул роль Союза самоуправлений Латвии и каждого отдельного самоуправления в принятии законодательных актов.
Раз в год Конгресс собирает представителей всех самоуправлений Латвии, чтобы поделиться опытом, дискутировать, высказывать и защищать своё мнение.
Даугавпилсский конгресс стал местом общения, планирования, поиска новых идей по реализации политики защиты интересов жителей самоуправлений Латвии.
Daugavpils.lv
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