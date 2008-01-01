Эмигрантов обяжут сообщать о проживании за границей

Новости Латвия | 14 мая 2018 | 18:42

Переехали на жизнь за границу? Отчитайтесь! На прошлой неделе правительство приняло поправки, обязывающие обладателей всех латвийских паспортов сообщать свой новый адрес за границей в течение трех месяцев после переезда на постоянное место жительства. Подобная норма существовала и раньше, но сейчас увеличили срок, когда латвийские граждане и неграждане должны передать эту информацию, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Кирилл уехал на заработки в Англию 11 лет назад, когда Латвию охватил кризис. Рабочих мест не было, но возвращать кредит все равно приходилось. В английском городе Лидсе Кирилл нашел работу, дом и в целом устроился. В 2010 году к нему переехала и жена Татьяна. Сейчас оба работают: Кирилл инженером, Татьяна на складе, — купили квартиру, их сын закончил вуз. Так что своим домом теперь латвийская семья считает Великобританию, а не Латвию. Латвийским инстанциям о своем переезде они не сообщали.

Но сообщать государству о смене места жительства все-таки надо. Этого требует закон о регистре жителей, который приняли еще в 2002 году.

Граждане и неграждане должны уведомить Управление по делам гражданства и миграции или дипломатическое или консульское представительство Латвии за границей. Изначально это требовалось сделать в течение полугода с момента переезда. Затем этот период сократили до одного месяца, против чего выступило Объединение латышей Европы. И вот на минувшей неделе правительство приняло компромиссный вариант – предписав сообщить о смене адреса в течение трех месяцев. Заместитель начальника юридического отдела Управления по делам гражданства и миграции Кристине Стоне объясняет, почему эти сведения так нужны государству:

«Цель сообщения адреса места жительства за рубежом такая же, как и цель декларирования в Латвии: чтобы с человеком можно было связаться для решения правовых отношений с государством и самоуправлением. Сообщить нужно, чтобы государство знало, где находится ее подданный. К тому же

нас часто упрекают в том, что регистр жителей содержит устаревшие данные – сколько людей живет в Латвии, а сколько за ее пределами – каково их число и в каких странах? В том и цель – получить достоверные данные о своих жителях».

Проще говоря, государству может понадобиться найти своего подданного, например, чтобы сообщить о получении наследства или передать повестку в суд. Точные данные о латвийских гражданах особенно важны в контексте планов военной мобилизации. Ведь в час пик родина может призвать лиц, находящихся в запасе. Но лишь если они живут в Латвии, а не на другом конце планеты. На данный момент свой зарубежный адрес указали 184 тыс. (184 425) латвийцев. С 1 января по 11 мая о жизни за границей сообщили неполных пять тысяч (4 786) человек, говорит Кристине Стоне.

«Активность ощутима, поскольку люди могут передать информацию не только в посольство, но и использовать электронную услугу или прислать нам заявление и копию документа, удостоверяющего личность, по электронной почте. К тому же многие наши жители еще до переезда сообщают о том, что с определенной даты их можно будет найти по заграничному адресу».

Не только Кирилл и Татьяна, но и многие другие латвийцы не спешат информировать об эмиграции. Ведь реальное число уехавших за границу, по некоторым подсчетам, в два раза больше, чем передает УДГМ. Причины низкой активности разные. Многие, как и Татьяна, просто не слышали об этом. Вторые знают, но не торопятся в посольства по прагматическим соображениям, рассказывает заместитель председателя Объединения латышей Европы Элина Пинто:

«Если человек сообщает, что он живет за границей, то он теряет задекларированный латвийский адрес. Тогда появляются проблемы зарегистрировать ребенка в школе или в очереди в детсад. Размер ставки налога на недвижимость увеличивается вплоть до семи раз. Бывают случаи, когда у крестьян появляются проблемы с участием в программах поддержки. Кроме того, люди не могут поменять водительские права или сдать экзамен на вождение в Латвии. Это лишь некоторые примеры».

Само отношение государства к миграции устарело, полагает Элина Пинто. В наши дни люди много путешествуют и работают, живут во многих странах, при этом не хотят порывать связи с родиной. Именно поэтому сейчас разрабатывается новый закон о диаспоре, решающий некоторые проблемы латвийских соотечественников во всем мире.

«Самое важное, что мы предлагаем в законе о диаспоре – позволить людям, которые хотят подготовиться и вернуться в Латвию, сохранить латвийский задекларированный адрес для административных целей. Чтобы человек мог, например, записать ребенка в очередь в детсад и своевременно подготовить возвращение в Латвию. Чтобы можно было решить проблемы, связанные с приобретением жилища. Есть банки, которые требуют от заемщика задекларированный адрес в Латвии.

Времена меняются — пятая часть нашего народа живет за рубежом, многие рассматривают возможность вернуться. Старомодную систему прописки нужно менять»,

— уверена Пинто.

Хорошо, конечно, что в законе теперь прописано и само понятие постоянного места жительства. Так что студент, отправляющийся на учебу в другую страну, например, на полгода, может посчитать, что это не переезд и не сообщать об этом государству. Представитель УДГМ подчеркивает – государство не наказывает за неинформирование о своем заграничном адресе, но убедительно просит это сделать. Кстати, если человек меняет свой адрес за границей, то ему, как и в Латвии, надо об этом сообщить в течение месяца.

LSM