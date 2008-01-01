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Новости Спорт | 14 мая 2018 | 18:40
Теннисистки Остапенко и Севастова опустились в рейтинге WTA
В новом рейтинге WTA первая ракетка Латвии Алена Остапенко потеряла одну позицию, а Анастасия Севастова — три.
Теперь Алена занимает 6-е место, Севастова — 20-е. Причиной падения послужило неудачное выступление обеих теннисисток на престижном турнире в Мадриде на прошлой неделе.
Например, Севастова в прошлом году дошла до полуфинала, а в этот раз уступила уже во втором круге. В результате она потеряла 325 очков в рейтинге.
В то же время лидеры сохранили свои позиции. Первой ракеткой мира по-прежнему остается румынка Симона Халеп, а второе место занимает датчанка Каролин Возняцки.
LSM
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