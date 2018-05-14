На военной базе в Адажи появится еще одна казарма – за 10 млн евро

14 мая 2018 | 18:39

На Адажской военной базе строительное предприятие Abora за 10,235 млн евро построит здание казармы для размещения в срочном порядке военных сил союзников Латвии, сообщает Министерство обороны.

На переговоры о заключении договора были приглашены три предприятия: Abora, Arčers и UPB. Конкурсная комиссия признала победившим самое выгодное предложение по самой низкой цене.

Общая сумма договора с Abora - 10 235 069 евро (с налогом на добавленную стоимость).

По информации Firmas.lv, Abora принадлежит Tehnocentrs, владельцем которого является Юрис Кравалис.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года в Адажи были построены новые казармы, способные разместить 152 военных.

Как уже писал Rus.lsm.lv, для обеспечения военных учений и приема вооруженных сил союзников в окрестностях Адажи может быть построен еще один мост через Гаую. Правительство собирается начать переговоры с Адажской думой о перенятии Илькенской дороги в управление Министерства обороны.

В конце июля на Адажском полигоне военные впервые показали бронетранспортеры CVRT, купленные в Великобритании

LSM