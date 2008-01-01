Понедельник, 14 мая: новая неделя начинается с жары

Новости Латвия | 14 мая 2018 | 18:34

Согласно «желтому» предупреждению Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник местами, особенно в восточной части страны, температура воздуха может повыситься до +27...+28 градусов.

Рано наступившее метеорологическое лето преподносит сюрпризы: накануне был побит температурный рекорд дня, и не исключено, что сегодня падёт следующий. Хотя на морском побережье традиционно будет не так жарко.

Рекомендуется повышенная осторожность в обращении с открытым огнем на юго-востоке страны: стало слишком сухо, пожар может вспыхнуть очень легко.

Жара привела к тому, что понемногу начинают формироваться грозовые облака над Латвией — но в понедельник значительных осадков еще не ожидается. Грозы с ливнями могут начаться в последующие дни, прогнозируют синоптики. С их приходом погода станет умереннее — теплее по ночам и прохладнее днем, без резких перепадов температуры.

LSM