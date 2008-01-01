Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 мая

Именины:
Международный день информационного сообщества

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
10 .. 12 C
Утро
15 .. 17 C
День
22 .. 24 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. Зато нас по головке погладят! {181}

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. Аэропорт ждет частных инвестиций

6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

7. Ушли в мир иной...

8. Даугавпилсский театр завершит сезон мюзиклом «Джейн Эйр»

9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

10. За кражу садовой техники из магазинов задержана преступная группировка

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Общество | 12 мая 2018 | 23:00

В Даугавпилсской тюрьме пройдет концерт к 100-летию Латвии

Пресс-фото

Выступление ансамбля L’Chaim в Екабпилсской тюрьме 12 мая открывается серия концертом в восьми латвийских тюрьмах. Они посвящены празднованию столетия Латвии.

Благодаря финансовой поддержке Латвийского государственного фонда культурного капитала и в сотрудничестве в Управлением мест заключения общество "Excelsus" будут организованы концерты в Екабпилсской, Даугавпилсской, Елгавской, Ильгуциемской и Валмиерских тюрьмах, Рижской центральной тюрьме, Олайнской тюремной больнице и Цесиским воспитательным учреждением для несовершеннолетних.

Целью концертов станет вовлечение заключенных к празднованию 100-летия Латвии.

Mixnews.lv

Добавить комментарий

 