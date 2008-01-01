Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 мая
Именины:
Международный день информационного сообщества
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1883 ()
|GBP
|0.879 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.822 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...
2. Затмения Солнца и Луны {2}
3. Зато нас по головке погладят! {181}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Аэропорт ждет частных инвестиций
6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
8. Даугавпилсский театр завершит сезон мюзиклом «Джейн Эйр»
9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
10. За кражу садовой техники из магазинов задержана преступная группировка
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 мая 2018 | 23:00
В Даугавпилсской тюрьме пройдет концерт к 100-летию Латвии
Выступление ансамбля L’Chaim в Екабпилсской тюрьме 12 мая открывается серия концертом в восьми латвийских тюрьмах. Они посвящены празднованию столетия Латвии.
Благодаря финансовой поддержке Латвийского государственного фонда культурного капитала и в сотрудничестве в Управлением мест заключения общество "Excelsus" будут организованы концерты в Екабпилсской, Даугавпилсской, Елгавской, Ильгуциемской и Валмиерских тюрьмах, Рижской центральной тюрьме, Олайнской тюремной больнице и Цесиским воспитательным учреждением для несовершеннолетних.
Целью концертов станет вовлечение заключенных к празднованию 100-летия Латвии.
Добавить комментарий