Выборы президента России: в Латвии открылись пять участков

Новости Латвия | 17 марта 2018 | 17:40

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В Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ, сообщает ЛЕТА.

Сегодня и завтра, 18 марта, участки будут открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на ул. Антонияс, 2, ул. Смилшу, 3 и ул. Кр. Валдемара, 36. Также можно будет проголосовать в Даугавпилсе на ул. Краславас, 46 и в Лиепае, на ул. Лиепу, 27.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Delfi