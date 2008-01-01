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Вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы. Но пусть даже вы недовольны всем: местом, где работаете, служебным положением, зарплатой - не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 марта 2018 | 17:40
Выборы президента России: в Латвии открылись пять участков
В Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ, сообщает ЛЕТА.
Сегодня и завтра, 18 марта, участки будут открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на ул. Антонияс, 2, ул. Смилшу, 3 и ул. Кр. Валдемара, 36. Также можно будет проголосовать в Даугавпилсе на ул. Краславас, 46 и в Лиепае, на ул. Лиепу, 27.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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