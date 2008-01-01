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17 марта
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Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае, они вас со свету сживут.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 марта 2018 | 17:12
Суббота, 17 марта: солнце, чуть ниже нуля
В выходные дни ожидается ясная солнечная погода и низкая влажность воздуха.
В субботу днем — от 1 до 4 градусов ниже ноля. Ветер будет слабым, лишь в некоторых городах его порывы достигнут 13...15 м/с. Весь день будет ясное небо.
В столице столбик термометра будет на отметке в -2...-4 градуса. Весь день будет солнечно и почти безветренно.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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