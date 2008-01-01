Суббота, 17 марта: солнце, чуть ниже нуля

Новости Латвия | 17 марта 2018 | 17:12

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В выходные дни ожидается ясная солнечная погода и низкая влажность воздуха.

В субботу днем — от 1 до 4 градусов ниже ноля. Ветер будет слабым, лишь в некоторых городах его порывы достигнут 13...15 м/с. Весь день будет ясное небо.

В столице столбик термометра будет на отметке в -2...-4 градуса. Весь день будет солнечно и почти безветренно.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM