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Новости Общество | 17 марта 2018 | 17:08

Краславе нужен приют для животных, настаивают активисты

В Краславе ведется сбор подписей за создание в городе приюта для бродячих животных. Ближайший приют находится в сотне километров, что по ряду причин кажется абсурдным группе жителей «Дай лапу, друг!», сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Они уверены, что в Краславе необходим собственный приют для животных. К тому же в городе проживает огромное число людей, неравнодушных к братьям нашим меньшим.

«Проблема бродячих животных стоит в таких небольших городах, как наша Краслава, возможно, не так остро, как в региональных центрах или столице — но, тем не менее, она существует и у нас. Краевое руководство, конечно, реагирует на это контроль поручен полицейскому управлению, сотрудники которого отлавливают животных и доставляют в Резекненский приют. С ним у нашего самоуправления заключен договор.

Но такое положение вещей устраивает далеко не всех горожан, и пару недель назад группа жителей, любителей животных, которая называется «Дай лапу, друг!», начала в Краславе сбор подписей за создание в городе своего приюта для животных. Группе этой уже два года, благодаря этим активистам в даугавпилсский приют для животных неоднократно доставлялся корм для кошек и собак, а в самой Краславе — появилась благоустроенная площадка для выгула и тренировок собак», — рассказала редактор регионального издания Ezerzeme Марина Нипане.

Причин, побудивших горожан настаивать на создании приюта, несколько. Это и больше расстояние до Резекне, создающее массу неудобств хозяевам, которые разыскивают своих питомцев, и повышение затрат из муниципального бюджета. Кроме того, уже на данном этапе в Краславе хватает любителей животных, которые предлагают свою помощь в спасении братьев меньших — и материальную, и информационную, и готовых предоставить помещения.

Вероятнее всего, учреждение окажется частным, живущим на пожертвования: местное самоуправление уже выразило негативное отношение к затее, заявив, что создавать приют на муниципальные средства не планируется, сообщила Нипане. Она считает такие заявления преждевременными: по-хорошему властям следовало бы дождаться, пока инициатива поступит на рассмотрение, обсудить ее — и лишь затем принимать решение.

Сбор подписей за создание в Краславе приюта продолжится еще минимум две недели.

Безусловно, у инициативы есть противники, говорит редактор газеты. Например, горожане, которые опасаются, что приют может появиться рядом с их домом. Однако число таких людей значительно уступает числу проголосовавших «за».

LSM 

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