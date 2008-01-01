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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 марта 2018 | 21:57
В Даугавпилсском крае потушен пожар повышенной опасности
Сегодня ночью в Даугавпилсском крае был потушен пожар повышенной опасности, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
В 22.49 ГПСС получила вызов в Бикерниекскую волость Даугавпилсского края, где в двухэтажном бесхозном доме вспыхнул пожар.
Прибыв на место, пожарные констатировали, что в доме горят чердак и межэтажное перекрытие на площади 70 кв. метров.
Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 4.18.
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