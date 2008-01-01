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Новости Происшествия | 16 марта 2018 | 21:11
СГД задержала груз — 3 млн контрабандных сигарет
У Службы госдоходов — крупный улов. Во время проверки поезда, который 8 марта въехал в Латвию из Белоруссии, таможенная служба обнаружила 3 миллиона контрабандных сигарет, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.
Контрабандный груз был спрятан в специальных отсеках, вмонтированных в концы цистерны. Обнаружить тайник удалось с помощью сканирования состава. Таможенники приняли решение спуститься в цистерны и выяснили, что отделения с контрабандой были вмонтированы в окружающую ёмкость. От основного объёма цистерны их отделяли стены из фанеры, покрытые веществом на основе битума.
Добычей таможенной службы стали примерно 3 млн спрятанных в полиэтиленовые пакеты сигареты без акцизных марок. Начато административное дело. За подобное правонарушение юридическому лицу может грозить штраф до 7 тысяч евро.
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