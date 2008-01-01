Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 марта

Именины:
Гунтарс, Гунтис, Гунтрис / Зенон

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-7 .. -9 C
День
-3 .. -5 C
Вечер
-6 .. -8 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Зато нас по головке погладят! {135}

4. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов

5. Ушли в мир иной...

6. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

8. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

9. Выдающиеся евреи Даугавпилса встретились в музее {1}

10. Автобусы и трамваи {160}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {161}

 

Новости Происшествия | 16 марта 2018 | 21:11

СГД задержала груз — 3 млн контрабандных сигарет

VID

У Службы госдоходов — крупный улов. Во время проверки поезда, который 8 марта въехал в Латвию из Белоруссии, таможенная служба обнаружила 3 миллиона контрабандных сигарет, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Контрабандный груз был спрятан в специальных отсеках, вмонтированных в концы цистерны. Обнаружить тайник удалось с помощью сканирования состава. Таможенники приняли решение спуститься в цистерны и выяснили, что отделения с контрабандой были вмонтированы в окружающую ёмкость. От основного объёма цистерны их отделяли стены из фанеры, покрытые веществом на основе битума.

Добычей таможенной службы стали примерно 3 млн спрятанных в полиэтиленовые пакеты сигареты без акцизных марок. Начато административное дело. За подобное правонарушение юридическому лицу может грозить штраф до 7 тысяч евро.

LSM

Добавить комментарий

 