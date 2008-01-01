В Резекне подростков учат бороться со стрессом — в сенсорной комнате

Новости Общество | 16 марта 2018 | 21:07

При поддержке Шауляйского университета в Резекненской академии технологий оборудовали сенсорную комнату. Занимаясь в таком пространстве, школьники осваивают новые навыки, которые позволяют преодолевать различные стрессовые ситуации. Параллельно подростки, посещающие комнату, принимают участие в исследовании, сообщает Латвийское радио-4.

Видео- и аудиоаппаратура, которая позволяет движениями создавать звуки, рисунки, а также испытывать различные психоэмоциональные состояния — всё это возможно в сенсорной комнате, рассказал ведущий научный сотрудник Резекненской академии технологий Айвар Каупужс.

«Оборудование для этой комнаты в первую очередь создано, чтобы стимулировать аудиовизуальные и тактильные ощущения. Разные эфирные масла дают возможность простимулировать воздействие запахов. Здесь предлагается множество вариантов, чтобы ребёнок или подросток смог найти безопасное место, которое привлекало бы его. Это могут быть какие-то звуковые приспособления, возможно, визуальные. К примеру, у нас есть так называемый тоннель бесконечности, где, наблюдая за световыми объектами, можно погрузиться в свои мысли и переключить внимание с какой-то стрессовой ситуации на познание самого себя. Есть бассейн с шариками. Это вроде элементарно, но это очень приятная среда, находясь в которой можно испытывать приятные тактильные ощущения. В итоге через новые приятные эмоции человек ощущает безопасность», — указал он.

В проекте участвует семь школ, в том числе Резекненская государственная гимназия №1. Социальный педагог этого учебного заведения Татьяна Пажа отметила, что самые распространённые проблемы — поведение в школе и взаимоотношения между учащимися.

«Чаще всего корни проблемы необходимо искать в семье. Трудности в учёбе — это тоже проблема, но, если говорить о нашей школе, то учебный процесс для школьников — это большой стресс. Особенно ему подвержены отличники. В первую очередь лично для себя они установили очень высокую планку. Кроме этого, у них идёт конкуренция между друг другом, так как успехи в учёбе для них имеют большое значение», — пояснила она.

В рамках проекта оценивается социализация подростков, интенсивность стрессов, возможности преодоления новых стрессовых ситуаций, добавила психолог Рита Орская. Она пояснила, что способов, которыми подростки стараются снизить стрессовое воздействие, не так и много. Именно поэтому во время занятий с молодёжью работают специалисты, чтобы показать новые для них варианты преодоления стрессовых ситуаций.

«Когда мы их спрашиваем, каким образом они преодолевают стресс, то чаще всего они отвечают, что слушают музыку или танцуют. Они выполняют какие-то привычные вещи. У подростков таких стратегий преодоления стресса не так много, и им надо помочь увеличить число возможных действий при возникновении стресса — чтобы справиться с напряжением и нагрузками», — отметила она.

В проект планируется вовлечь 350 подростков из школ Резекне, Резекненского края, Лудзы и Вилян. В школах опрашивают учеников, чтобы отобрать участников для проекта, рассказал Каупужс.

«В опросе оценивались методы и стратегии преодоления стресса. Каждому из нас приходилось переживать разные ситуации. Их мы преодолеваем по-разному, соответственно, и пути решения отличаются. При помощи анкет мы отобрали группу подростков, которые приблизительно одинаково ответили на поставленные вопросы. Это не значит, что кто-то отвечал лучше, кто-то хуже. Просто мы создаём одну группу для исследований, в которой подростки, судя по ответам, приблизительно одинаково реагируют на стрессовые ситуации», — пояснил он.

Занятия с подростками проходят как в группах, так и индивидуально.

«Пока у нас укомплектована одна группа, которая приходит на групповые занятия — это десять человек. На индивидуальные также ходит около 10 ребят. Мы только направляем, но выбор самого приятного для себя занятия ребёнок делает самостоятельно», — добавила Каупужс.

Кроме этого в сенсорной комнате в Резекне проходят занятия с детьми с особыми потребностями, отметил Айвар Каупужс.

«Проводим исследование также в этой целевой аудитории, где оцениваем изменения в их поведении, внешнее развитие. Это помещение — как методический центр, где мы изучаем, анализируем, разрабатываем методики и рекомендации», — указал он.

Первый этап проекта продлится до конца учебного года, проанализируют полученные данные. Накопленный опыт и методологию в дальнейшем используют при обучении будущих социальных работников в Латвии и Литве, а также для повышения квалификации действующих сотрудников. Создание такого сенсорного пространства обошлось в 40 тысяч евро.

LSM