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Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки вы всегда успеете.

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Новости Культура | 16 марта 2018 | 09:19

Общество «Уздым» приглашает на вечер поэзии

В пятницу, 16 марта, в 17.00, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры пройдет поэтический вечер, на котором Валентина Абушкевич познакомит слушателей с творчеством Вероники Тушновой.

Вероника Тушнова (1911-1965) – русская советская поэтесса, переводчица. На ее стихи написано немало песен, которые есть в репертуаре известных певцов и звучали в кинофильмах. Например, романс «Не отрекаются любя...» (Алекандр Градский, Алла Пугачёва, Дима Билан), «А знаешь, всё ещё будет!..» (Алла Пугачева и Кристина Орбакайте), «Сто часов счастья» (Тамара Гвердцители), «Бессоница» (София Ротару), «И никто не знает» (Валентина Толкунова) и другие.

Многолетний член белорусского общества «Уздым» Валентина Петровна Абушкевич – тонкий ценитель поэзии и прекрасный рассказчик. На ее лекциях слушатели открыли для себя новые страницы в лирике А.Ахматовой и М.Цветаевой, И.Северянина и О.Хайяма. Теперь новое имя – В.Тушнова.

Встречаемся в Центре белорусской культуры (ул.Алеяс, 68) в пятницу, 16 марта, в 17.00!
 

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