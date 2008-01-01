Фехтовальщики из Даугавпилса тренируются для Параолимпиады

Новости Спорт | 15 марта 2018 | 23:23

Пресс-фото Пресс-фото

Три года назад благодаря коллегам из Белоруссии в Даугавпилсе начали развивать параолимпийское фехтование на шпагах. За это время удалось собрать команду из четырех человек, получить необходимое оборудование. Три раза в неделю мужчины, прикованные к инвалидному креслу, берут в руки шпаги и оттачивают свои спортивные навыки. Самый высокий результат этих лет – 7 место на чемпионате мира одного из участников, что вдохновляет и вселяет надежду представлять сборную Латвии на Параолимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Параолимпийское фехтование на шпагах появилось в Даугавпилсе около трёх лет назад. Сегодня в олимпийском центре инвалиды-колясочники тренируются три раза в неделю, а перед ответственными стартами количество тренировок возрастает. Тренер спортшколы Александр Пляскин, который также работает с колясочниками, рассказал, что параолимпийское фехтование это дело случая.

«На одном из чемпионатов Белоруссии я встретился со своим давним другом, коллегой, тренером. Его ученик фехтовальщик получает травму и садится в коляску, тогда у него возникла идея, ему подсказали, что можно заниматься параолимпийским фехтованием сидя на коляске».

Так как человек уже был мастером спорта по фехтованию, то результаты не заставили себя ждать. Одна из высших точек успеха – «серебро» пекинской параолимпиады. Эту идею Александру Пляскину, как раз и предложил его белорусский коллега Семён Сущин – заслуженный тренер Белоруссии, который уже в Рио успел взрастить параолимпийского чемпиона.

«И вот он преподнёс эту идею. Почему вы у себя не развиваете параолимпийское фехтование. Для меня это было совершенно новое. Спасибо ему огромное, вот всё, что чем фехтуем, занимаемся – это всё его инвентарь. Сначала платформу, потом две коляски, потому ещё коляску. Сейчас уже 4 коляски, и мы можем тренироваться».

Оборудование для параолимпийского фехтования очень громоздкое. Во-первых, это тяжёлая металлическая платформа, к которой крепится кресло спортсмена. У каждого шпажиста своя коляска с индивидуальными настройками, удобная под его телосложение. Фехтовальщики сидят в зафиксированных колясках напротив друг друга на строго отведённом расстоянии и пытаются нанести решающие уколы. Зоной поражения считается всё, что выше пояса. Так как во время боя приходится извиваться, как змея, нужна тяжёлая платформа, чтобы не перевернуться. Хотя в пылу борьбы и она начинает плясать.

В разговоре с ребятами, несмотря на их разницу в возрасте и разное время проведённое в инвалидном кресле, их объединяет одна мысль – лучше двигаться, чем сидеть дома. Они единственные кто приезжал и брал шпагу в руки, но многие не прельстились перспективой потеть в зале.

Один из членов команды - Олег Гаркуль-Гуревич. Ему 31 год, в коляске он уже четыре года.

«До травмы я вообще ни как не был связан с этим видом спорта. Даже не знал, что у нас есть такое. Потом парни позвали меня посмотреть, попробовать три года назад, понравилось. Сейчас для меня фехтование... Очень много хочу добиться!»

Олег из всех участников достиг самых высоких результатов – 7-е место на чемпионате мира в прошлом году

«Я боролся уже за медаль. Входишь в топ-16, бой провёл, если выиграл, то дальше входишь в восьмёрку. За попадание в четвёрку вёл в счёте – 14:13, но проиграл 14:15. Можно сказать держал медаль в руке, «бронзу» точно».

Андрею Шатревичу 39 лет, из них 20 лет он в коляске. Последние три года он регулярно приходит на тренировки по фехтованию, как его друзья по шпаги он с улыбкой вспоминает первые месяцы тренировок.

«Неясно, недоступно, ничего не понятно. Просто шпага, спортивная коляска и такой же новичок напротив, который ничего не понимает в этом. Тренер, ребята, которые здесь занимаются нам помогают. Постепенно, месяцами и годами, и всё равно, как говорит Олег — до сих ничего не ясно, то есть что-то ясно, а чтобы чем-то овладеть в совершенстве, ещё даже горизонта не видно».

Дмитрию Валайнису 35 лет, 10 лет он уже передвигается на коляске. Он также ранее ни как не был связан с фехтованием и первые ассоциации с этим видом спорта были исключительно с фильмом «Три мушкетёра».

«Д’Артаньян, шпага, форма, шляпа. Думал, наверно всё так будет, но оказалось всё по-другому, и конь другой. Начали заниматься, чем больше занимались, тем больше становилось интересно. Мы ещё кёрлингом занимались и бывало, что в день совпадало сначала на кёрлинг, потом на фехтование. Именно спорт лично меня вытянул из повседневной домашней жизни – не сидеть дома у телевизора, и, как мне сейчас кажется, заниматься ненужными делами».

Тренировки – один из смыслов жизни ребят. Они не раз были на сборах в Белоруссии, где имели возможность проводить спарринги с параолимпийским чемпионом и чемпионами мира. После изнурительной работы по несколько часов в зале мечта о параолимпиаде в Токио кажется уже не такой уж и несбыточной.

LSM