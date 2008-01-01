Даугавпилс наведет порядок в круглосуточных детсадах

Новости Общество | 15 марта 2018 | 22:17

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В Даугавпилсе приняли решение упорядочить систему приёма детей в круглосуточные группы детсадов. Теперь родителям необходимо будет обосновать свое желание оставлять ребёнка на ночлег. Такое решение приняли, чтобы позаботиться о благополучии детей: в управлении образования считают, что не всегда родители оставляют ребёнка в круглосуточной группе только из-за занятости на работе, сообщает Латвийское радио-4.

В городе работает 13 круглосуточных групп, в которых 178 детей — и 92 требуют особого ухода. По поводу таких малышей вопрос не возникает: им нужен особый уход, нередко необходимо присутствие медперсонала, другие особые условия содержания.

Однако есть сомнения, так ли сильно остальным детям необходимо большую часть недели находиться вне семьи, указала руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова.

«Для нас важно понимать, почему дети не находятся в семье, а в круглосуточной группе детского сада. Поскольку недавно в городе создана новая структура, полномочия которой гораздо более широкие, чем те, которые были у группы, работавшей по профилактике правонарушений несовершеннолетними, мы подумали, что было правильно привлечь специалистов этой группы к рассмотрению вопроса о присуждении места в круглосуточной группе детского сада», — пояснила она.

До этого порядок был следующим. Родители регистрировали ребёнка в детсаду, где есть круглосуточная группа, а заведующая решала, есть в этом необходимость. С вступлением в силу новых правил требуются веские основания, которые надо будет подтвердить документом.

В детском саду №26 действует 6 круглосуточных групп, которые посещают 84 ребёнка. Это не специализированные группы, туда ходят дети в возрасте от 1 года. Причин, почему родители оставляют детей в с ночевкой, несколько, объяснила заведующая детским садом Арвита Юкша.

«Выясняли ситуацию, по каким причинам родители отдают детей. Большинство отдают всё-таки в связи с работой: с ночным графиком, с графикой работы в вечернее время. Есть родители, которые учатся в другом городе. Есть мамочки, которые воспитывают ребёнка одни и учатся в вечерней школе», — указала она.

Круглосуточная группа подразумевает, что ребенок находится в детском саду с утра понедельника до вечера пятницы. Однако в среднем дети ночуют в саду 3-4 дня. Со вступлением в силу новых правил некоторые родители вряд ли смогут подтвердить, что им необходимо место в такой группе, добавила Арвита Юкша.

«Когда родители будут обязаны принести этот документ, который подтверждает, зачем им нужен такой режим, тогда всё станет ясно. Сейчас мы эту информацию собирали, беседуя с родителями. Они могут сказать многое, но это только на словах. В основном — 70% — отвечали, что это связано с работой», — указала она.

У некоторых родителей есть социальные проблемы, а круглосуточная группа — гарантия 4-разового питания, тёплых помещений и нормального ухода, продолжила руководитель Управления образования Марина Исупова.

«Есть и такие, где мама привела в круглосуточную группу и пошла спать. Она не работает, ничем больше не занимается. Большая часть этих семей становится на учёт в соцслужбы как малоимущие или малообеспеченные и получает льготу в 100% на содержание детей в круглосуточной группе. Если говорим о деньгах – родителям это ничего не стоит, а самоуправлению это стоит очень дорого», — отметила она.

За три года в Даугавпилсе число круглосуточных групп сократилось до 13 — было 19. Станет ли их еще меньше из-за новых правил, в Управлении образования пока затрудняются ответить.

Новые нормы должны навести порядок в формировании групп. Кроме того, семьи, у которых есть сложности, быстрее попадут в поле зрения специалистов — и им по возможности помогут, чтобы ребёнок всё же больше оставался в семье.

LSM