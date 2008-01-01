18 марта в Даугавпилсе цирковое представление с трансформером!

Новости Культура | 16 марта 2018 | 12:22

Будущее уже наступило. Только что стало известно, что Латвию посетит робот-трансформер. Это произойдет в марте, 2018 года. Кто он такой и откуда прибыл, эти вопросы остаются открытыми. Но робот дружелюбный, он прибыл завести новых друзей.

Трансформер 2,5 метра высотой. Большая пушка, светодиодная подсветка, звуковые и световые спецэфекты. Это зрелище не оставит равнодушным ни одного ребенка. Дети в восторге. Каждый, кто придет сможет познакомиться с трансформером и сделать фото на память абсолютно бесплатно.

Кроме этого, в новой программе, Вы увидите как классические номера циркового искусства, так и новые трюки. Чудеса ловкости от воздушных гимнастов и акробатов, зажигательный хула-хуп, понравятся как взрослым так и детям. И, конечно, никакой цирк не может обойтись без добрых и веселых шуток. Клоуны из Санкт-Петербурга рассмешат любого, даже самого серьезного зрителя!

Добро пожаловать в фантастическую сказку! Мы Вас ждем!

• Длительность представления 1,5 часа, с одним антрактом

• Представление проходит на языке цирка – все понятно как латышскоговорящей, так и русскоговорящей публике

• Детям до трех лет включительно бесплатно в сопровождении родителей, не занимая отдельного места

Место, где состоится представление: Daugavpils novada Kultūras centrs - Daugavpils, Dobeles iela 30, 17:00. Билеты можно купить в кассах «Biļešu paradīze».



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