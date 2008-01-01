Пятница, 16 марта: зима близко

Новости Латвия | 16 марта 2018 | 08:53

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После ночных морозов минусовые температуры на территории страны сохранятся и днем, прогнозируют синоптики. И обещают пасмурную и ветреную погоду.

Днем столбики термометров по всей стране опустятся до -1..-6 градусов. Также по всей стране будет дуть порывистый северный и северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 13 метров в секунду.

В Риге сегодня ожидается -1..-3 градусов. Усилится ветер, скорость которого может достигать 5-10 метров в секунду, однако день в латвийской столице будет ясным.

LSM

