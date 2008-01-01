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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 марта
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Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае это может оказаться книжный или киношный персонаж, хотя это и маловероятно.
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Новости Латвия | 15 марта 2018 | 15:59
Четверг, 15 марта: солнечно, но не тепло
Сегодняшний день будет солнечным, а облачность возможна лишь в Видземе и Латгалии, прогнозируют синоптики.
Днем, свидетельствуют метеорологические прогнозы, будет преимущественно солнечно, однако в Латгалии и Видземе возможны небольшие осадки в виде снега.
Воздух прогреется до -3..+2 градусов.
Небо над Ригой будет ясным, а осадков в латвийской столице не прогнозируется. Ветер будет умеренным, а столбик термометра тут поднимется примерно до нуля градусов.
D-fakti.lv
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