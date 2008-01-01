Четверг, 15 марта: солнечно, но не тепло

Новости Латвия | 15 марта 2018 | 15:59

Сегодняшний день будет солнечным, а облачность возможна лишь в Видземе и Латгалии, прогнозируют синоптики.

Днем, свидетельствуют метеорологические прогнозы, будет преимущественно солнечно, однако в Латгалии и Видземе возможны небольшие осадки в виде снега.

Воздух прогреется до -3..+2 градусов.

Небо над Ригой будет ясным, а осадков в латвийской столице не прогнозируется. Ветер будет умеренным, а столбик термометра тут поднимется примерно до нуля градусов.

LSM

D-fakti.lv