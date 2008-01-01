В Даугавпилсе стартует туристический конкурс

Новости Общество | 15 марта 2018 | 15:54

Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления приглашает представителей туристических услуг Даугавпилса принять участие в конкурсе «Награда в сфере туризма, Даугавпилс 2017». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 3 апреля 2018 года (включительно).

Среди участников конкурса будут выдвинуты следующие номинации: «Новый туристический объект 2017 года», «Новое место размещения туристов 2017 года», «Новое предложение питания 2017 года», «Лучший гид 2017 года» и «Событие 2017 года».

Согласно положению конкурса, в номинации «Лучший гид 2017 года» могут принять участие сертифицированные гиды, которые работают в Даугавпилсе и способствуют популяризации города.

Конкурс впервые включает в себя номинацию «Событие 2017 года», в которой будут оцениваться крупнейшие мероприятия Даугавпилса в 2017 году. В данной номинации будут рассматриваться мероприятия, которые характеризовались высоким уровнем организации, высоким уровнем технического обеспечения, новизной и способствовали популяризации репутации Даугавпилса и развитию культурного туризма.

В рамках конкурса вручат специальный приз «Награда в сфере туризма, Даугавпилс 2017», которую присудят на основании решения конкурсной комиссии.

Претендентов на конкурс могут выдвигать туристические объекты, коммерсанты, которые предлагают туристические услуги, самоуправление, учреждения самоуправления, а также негосударственные организации, деятельность которых связана с туризмом. С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте туристического информационного центра Даугавпилса www.visitdaugavpils.lv. Для того, чтобы подать заявку претендента на участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету (1 приложение) и отправить на адрес эл. почты turisms@daugavpils.lv до 3 апреля.

Участников конкурса будет оценивать комиссия, в каждой номинации будет определен один победитель.

Победители конкурса будут награждены 27 апреля во время мероприятия, посвящённого открытию туристического сезона в Даугавпилсе, которое состоится в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее.

Цель конкурса - оценить работу туристических объектов и представителей сферы туризма города Даугавпилс, а также отметить и наградить лучшие новые предприятия в туризме и представителей туристической отрасли.

Дополнительную информацию можно получить в Туристическом информационном центре, позвонив по номеру +371 65422818, +371 26444810 или написав на эл. почту turisms@daugavpils.lv.



Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления