Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 марта
Всемирный день защиты потребителей
Именины:
Амалда, Амилда, Ималда / Арсений, Иосиф, Луиза
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вы можете узнать нечто такое, что даст вам власть над кем-то или поставит вас в неловкое положение - в зависимости от того, как вы сами относитесь к подобным вещам. В любом случае, эту информацию стоит забыть.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. -3 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2369 ()
|GBP
|0.8863 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.4935 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Быстрая оттепель может привести к наводнению в Даугавпилсском крае
Резкое повышение температуры и стремительное таяние снега и льда в Латвии и Белоруссии может привест ...
2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}
3. Зато нас по головке погладят! {134}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
7. Выдающиеся евреи Даугавпилса встретились в музее {1}
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
9. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
10. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 марта 2018 | 16:23
Ушли в мир иной...
С 7 по 13 марта 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 31 справка о смерти.
В мир иной ушли:
Aleksejeva Tatjana (07.03.2018 - 24.05.1932)
Baranova Ļubova (08.03.2018 - 30.04.1959)
Beskina Ļubova (08.03.2018 - 12.06.1939)
Bogdanovs Pēteris (12.03.2018 - 07.07.1937)
Brankova Juzefa (09.03.2018 - 25.08.1922)
Geižāns Dmitrijs (04.03.2018 - 01.08.1969)
Girvica Janīna (07.03.2018 - 04.01.1944)
Holopova Valentīna (07.03.2018 - 07.04.1931)
Ivanova Valērija (10.03.2018 - 10.01.1936)
Ivanovs Vasilijs (13.03.2018 - 16.01.1957)
Jakovļevs Jurijs (07.03.2018 - 07.01.1967)
Kapača Marija (12.03.2018 - 27.02.1937)
Kižlo Česlava (11.03.2018 - 28.03.1936)
Klovāne Valentīna (11.03.2018 - 10.02.1935)
Kreipāne Irēna (07.03.2018 - 01.05.1938)
Leibčs Oļegs (12.03.2018 - 24.08.1954)
Madelāns Aleksandrs (10.03.2018 - 05.03.1925)
Misnika Olga (07.03.2018 - 23.06.1924)
Onckule Marija (07.03.2018 - 02.12.1953)
Ostrovskis Nikolajs (11.03.2018 - 29.04.1952)
Parhomenko Edita (12.03.2018 - 16.05.1928)
Petrova Irena (09.03.2018 - 05.05.1936)
Poplavska Vlada (08.03.2018 - 05.11.1965)
Rinča-Paure Vanda (10.03.2018 - 11.03.1936)
Rogovaja Taisa (10.03.2018 - 09.05.1928)
Salekalna Nadežda (11.03.2018 - 14.07.1929)
Suhova Ņina (06.03.2018 - 01.06.1939)
Šeškuse Ludmila (07.03.2018 - 29.10.1939)
Timofejevs Radions (04.10.2017 - 21.04.1925)
Timpers Jurijs (07.03.2018 - 12.04.1961)
Vasiļevska Klavdija (06.03.2018 - 14.06.1952).
D-fakti.lv
Добавить комментарий