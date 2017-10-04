Ушли в мир иной...

Рыбы

19 февраля

- 20 марта

Сегодня вы можете узнать нечто такое, что даст вам власть над кем-то или поставит вас в неловкое положение - в зависимости от того, как вы сами относитесь к подобным вещам. В любом случае, эту информацию стоит забыть.