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Новости Экономика | 14 марта 2018 | 21:23

Jysk: магазин в Даугавпилсе нас удивил

Пресс-фото

До 2021 года количество магазинов Jysk в Латвии будет удвоено, и в основном они будут открываться в регионах. Похожие планы развития у торговой сети также в Эстонии, Литве и Белоруссии, пишет rus.db.lv со ссылкой на Dienas Bizness.

В настоящее время в странах Балтии работает 31 магазин бренда Jysk - 10 в Латвии, 11 - в Литве и 10 - в Эстонии. Самый большой оборот в 2017 году был у магазинов Jysk в Эстонии - 30,5 млн евро.

Рост оборота связан с тем, что Jysk стал больше внимания уделять своему позиционированию как компании со скандинавским ценностями, традициями и культурой, тем самым привлекая новых покупателей, рассказывает член правления SIA Jysk Linnen’n Furniture Даце Зундуре.

По ее словам, открывать магазины в регионах в основном планируется потому, что там покупательная способность населения не отстает от Риги. "Магазин в Даугавпилсе нас приятно удивил - его оборот превысил запланированный. Размер средней покупки в регионах не отстает от среднего показателя по Риге - это 18-19 евро", - говорит Д. Зундуре.

Delfi

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