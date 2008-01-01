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Сегодняшний день будет легок и приятен. Рекомендуемые занятия - прогулки, вечеринки, и прочая и прочая. Ответственных решений лучше не принимать, хотя они вряд ли и понадобятся.
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Новости Происшествия | 14 марта 2018 | 21:21
Пограничники изъяли около 400 литров нелегального алкоголя
В минувший вторник сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) нашли в Даугавпилсе нелегальный алкоголь.
Как отмечает пресс-центр Службы погранохраны, задержание проводилось на основании оперативной информации. В ходе проверки пограничники нашли в припаркованном возле частного дома автомобиле Renault Trafic 16 канистр жидкости с характерным запахом алкоголя. Позже было установлено, что в емкостях хранился спирт.
По подозрению в нелегальном хранении алкоголя задержан мужчина 1965 г.р. Начато следствие.
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