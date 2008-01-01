Погранохрана хочет построить еще 100 км забора на границе с Россией

Новости Общество | 14 марта 2018 | 21:15

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На латвийско-российской границе в этом году планируется построить 93-километровый забор, но Государственная пограничная охрана запросит у правительства дополнительное финансирование на оснащение границы еще примерно 100-километровым забором. Об этом начальник Госпогранохраны Нормунд Гарбарс сегодня сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

На латвийско-российской границе уже установлен 65-километровый забор, оставшуюся его часть планируется построить в этом году.

Как отмечают эксперты, забор оправдал себя как средство борьбы с нарушителями границы, поэтому в соответствии с географическими условиями возможно возвести его еще примерно на 100 км границы. На это потребуется около 5 млн евро.

До 2019 года планируется закончить установку на латвийско-российской границе забора протяженностью 283 км. На средства ЕС дополнительно закупаются системы технического наблюдения. На обустройство пограничной полосы государство выделило в общей сложности 21 млн евро.

Забор длиной в несколько десятков км планируется возвести также на латвийско-белорусской границе. Уже принят проект работ, вскоре будет объявлен закупочный конкурс.

LSM