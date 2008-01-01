Встреча с литератором Евгением Голубевым

Новости Культура | 14 марта 2018 | 18:47

19 марта в 17:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки состоится встреча с даугавпилсским литератором Евгением Голубевым. Гостей мероприятия ждут чтения стихов и душевная беседа о жизни и литературе.

Евгений Голубев известен даугавпилчанам не только как поэт, но и как составитель и редактор поэтических сборников, публицист и историк-краевед. Его краеведческие интересы направленны на исследование истории крупнейших дворянских родов Латгалии. Помимо этого, вот уже несколько лет Евгений Голубев руководит ассоциацией творческой интеллигенции Даугавпилса «ДИНА-АРТ» и успешно реализует различного рода литературные проекты.

Пишет Евгений Голубев как серьезную лирику, так и произведения для детей. Его стихи, репортажи и другие произведения опубликованы во многих поэтических сборниках, журналах и газетах не только в Латвии, но и за ее пределами. Отдельные произведения переведены на другие языки, в том числе на латышский, латгальский, белорусский, немецкий и болгарский.

Приглашаем всех ценителей поэзии! Вход на мероприятие – свободный.

Информацию подготовила:

Специалист по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 654 76345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

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