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Новости Общество | 14 марта 2018 | 18:44

В Даугавпилсе предоставляется новая социальная услуга семейного ассистента

5 марта 2018 года в регистре учреждений, предоставляющих социальные услуги Министерства благосостояния Латвийской Республики был зарегистрирована новая социальная услуга Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба”- услуга “Семейный ассистент ".

Услуга семейного ассистента предоставляется Социальной службой лицу или семье с детьми для поддержки в обучении социальным навыкам, воспитании и уходе за детьми, в ведении домашнего хозяйства. Услуга оказывается в соответствии с разработанным индивидуально планом реабилитации.

Услуга семейного ассистента назначается на срок до 12 месяцев, если социальный работник Службы предоставил заключение о необходимости услуг семейного ассистента . Семье (лицу), которая активно участвует в решении своих проблем, сотрудничает при исполнении обязанностей, срок получения услуги семейного ассистента услуги может быть продлен до шести месяцев. Заключение о необходимости услуг семейного ассистента может предоставить сиротский суд, психолог, инспекция по защите прав детей.

На получение услуги семейного ассистента имеют право:

до 4 часов в неделю - для молодых людей после прекращения ухода вне семьи, которые не имеют достаточной квалификации и навыков для начала самостоятельной жизни;
до 10 часов в неделю для семьи, у которой нет достаточных навыков и умений в воспитании детей и уходе за ними;
до 15 часов в неделю для семьи, в которой хотя бы один из родителей является лицом с психическими нарушениями.
В настоящее время услуга будет предоставляться 15 семьям. Будут работать 2 семейных ассистенты, которые имеют квалификацию социального работника.

Предоставление услуги будет обеспечено в секторе услуг для семей с детьми Отдела социальных услуг Социальной службы

Услуга семейного ассистента является бесплатной.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils.lv

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