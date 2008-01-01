На лед выходить смертельно опасно — спасатели

Новости Латвия | 14 марта 2018 | 18:41

В предыдущие недели у Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) почти не было вызовов на водоемы, где люди проваливались под лед, но на этой неделе таких инцидентов произошло уже несколько, сообщает LTV.

Отчаянные любители зимней рыбалки и просто гуляющие недооценивают опасность, отметила по телефону представитель ГПСС Инта Палкавниеце:

«Мартовский лед и так — рыхлый, а в последнее время стало еще и очень тепло, поэтому выходить на лед водоемов крайне опасно, и наша служба призывает население не делать этого ни в коем случае! Нельзя достоверно оценить с берега, «на глазок», толщину льда и его прочность. А ошибка может стать трагической».

Палкавниеце отметила: больше всего ГПСС беспокоит, что, если до сих пор провалившихся не было на море, то теперь поступают сообщения и о гулявших по льдинам людях. «Ни в коем случае нельзя этого делать при таких погодных условиях, как сейчас», — подчеркнула она.

LSM