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Новости Латвия | 14 марта 2018 | 18:41
На лед выходить смертельно опасно — спасатели
В предыдущие недели у Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) почти не было вызовов на водоемы, где люди проваливались под лед, но на этой неделе таких инцидентов произошло уже несколько, сообщает LTV.
Отчаянные любители зимней рыбалки и просто гуляющие недооценивают опасность, отметила по телефону представитель ГПСС Инта Палкавниеце:
«Мартовский лед и так — рыхлый, а в последнее время стало еще и очень тепло, поэтому выходить на лед водоемов крайне опасно, и наша служба призывает население не делать этого ни в коем случае! Нельзя достоверно оценить с берега, «на глазок», толщину льда и его прочность. А ошибка может стать трагической».
Палкавниеце отметила: больше всего ГПСС беспокоит, что, если до сих пор провалившихся не было на море, то теперь поступают сообщения и о гулявших по льдинам людях. «Ни в коем случае нельзя этого делать при таких погодных условиях, как сейчас», — подчеркнула она.
LSM
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