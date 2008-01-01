Умер знаменитый ученый-физик Стивен Хокинг

Новости Латвия | 14 марта 2018 | 18:39

На 77-м году жизни скончался в своем доме в Кембридже физик-теоретик, профессор Стивен Хокинг, автор научно-популярных книг, широко известный своими трудами во всем мире.

Как известила семья Хокинга, ученый, много лет страдавший от редкой и тяжелой болезни, обездвижившей его, мирно ушел из жизни в среду 14 марта, пишет The Daily Mail.

«Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чей труд и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество, упорство и блестящий юмор вдохновили людей во всем мире», — пишут в совместном заявлении дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.

Они цитируют отца: «Однажды он сказал — Вселенная не была бы ничем особенным, не будь она домом для людей, которых вы любите. Мы всегда будем скучать по нему».

LSM