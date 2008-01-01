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Новости Латвия | 14 марта 2018 | 18:37

Среда, 14 марта: осадки, порывистый ветер

Ранним утром в западных и некоторых центральных городах ожидается мокрый снег, на востоке страны — дожди и туман.

К полудню осадки охватят всю страны, а после обеда они закончатся. Температура воздуха во второй половине дня — от -1 до +3 градусов. Северный и северо-западный ветер будет в основном слабым, однако в некоторых городах порывами до 15 м/с.

В столице температура опустится до нуля. Ветер днем усилится, порывами — до 13 м/с.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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