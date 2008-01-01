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Новости В мире | 13 марта 2018 | 19:00

В Британии убрали слово "мама" с открыток ко Дню матери

В сети британских супермаркетов стали продавать открытки ко Дню матери, в которых слово "мама" заменили на "ты", пишет Daily Mirror.

Поздравление выглядит следующим образом: "Happy You Day" — "Поздравляю с твоим днем". По словам производителя, открытки можно подарить кому угодно, даже трансгендерным мамам.

Другая сеть супермаркетов выступила с инициативой выпустить открытки для однополых пар с такими надписями, как "Две мамы лучше, чем одна" и "Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама".

Также в некоторых школах Великобритании были изменены названия школьных мероприятий, в результате чего появился День особого человека.

Daugavpils.lv

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