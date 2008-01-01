Для половины жителей Латвии самое важное в выборе товара — цена

Новости Латвия | 13 марта 2018 | 18:59

При выборе товара самыми важными аспектами для жителей Латвии являются цена (50,3%) и качество (40,6%) товара, свидетельствуют данные опроса "Компас розничной торговли Maxima. Отмечается, что в Латвии производитель и бренд товара имеют намного меньшее значение при выборе товара.

Увеличилось количество людей, которые экономят больше, следят за изменениями цен, видят рост цен и чаще выбирают магазин именно из-за лучшей цены. 55% респондентов по меньшей мере половину товаров своей корзины покупок приобретает со скидкой, по сниженной или акционной цене.

Большинство респондентов обычно старается приобретать все необходимые товары в одном месте (51,1%). Каждый пятый респондент (23,2%) посещает несколько магазинов, поскольку каждый их них предлагает различные и полюбившиеся товары.

Треть населения (30,8%) раз в неделю отправляется в какой-то другой магазин, чтобы приобрести интересующий товар по самой выгодной цене. 18,6% респондентов меняет магазин по причине более выгодной цены несколько раз в неделю.

Почти 75% населения признали, что иногда или часто исследуют информационные издания магазинов, чтобы выяснить, какие товары там можно будет приобрести по самой выгодной цене. Чаще всего таким образом действуют люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Каждый второй житель составляет список покупок, прежде чем отправиться в магазин. Чаще это делают женщины (61,8%) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (68%). Самыми спонтанными в выборе товаров на месте в магазине являются мужчины (47,4%), а также респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (53%).

Более половины населения (53,3%) считает, что товарами с самыми выгодными ценами являются те, цена которых за килограмм/литр самая низкая. Почти столь же существенным параметром, по мнению населения, который указывает на наиболее выгодную цену товара, является желтый ценник с ценой акции (50,6%).

75% жителей Латвии совершают покупки в супермаркетах, 40% — в гипермаркетах, 38% — в магазинах около дома, 31% — на рынке, свидетельствует опрос.

Delfi.lv