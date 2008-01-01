Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 марта
Именины:
Балвис, Эрнестс / Кира, Марина, Николай
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня общение с окружающими может стать для вас проблемой, причем немаленькой. Возможно, стоит и вовсе ни с кем не разговаривать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2302 ()
|GBP
|0.8859 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.0482 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Быстрая оттепель может привести к наводнению в Даугавпилсском крае
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Зато нас по головке погладят! {134}
5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 13 марта 2018 | 18:59
Для половины жителей Латвии самое важное в выборе товара — цена
При выборе товара самыми важными аспектами для жителей Латвии являются цена (50,3%) и качество (40,6%) товара, свидетельствуют данные опроса "Компас розничной торговли Maxima. Отмечается, что в Латвии производитель и бренд товара имеют намного меньшее значение при выборе товара.
Увеличилось количество людей, которые экономят больше, следят за изменениями цен, видят рост цен и чаще выбирают магазин именно из-за лучшей цены. 55% респондентов по меньшей мере половину товаров своей корзины покупок приобретает со скидкой, по сниженной или акционной цене.
Большинство респондентов обычно старается приобретать все необходимые товары в одном месте (51,1%). Каждый пятый респондент (23,2%) посещает несколько магазинов, поскольку каждый их них предлагает различные и полюбившиеся товары.
Треть населения (30,8%) раз в неделю отправляется в какой-то другой магазин, чтобы приобрести интересующий товар по самой выгодной цене. 18,6% респондентов меняет магазин по причине более выгодной цены несколько раз в неделю.
Почти 75% населения признали, что иногда или часто исследуют информационные издания магазинов, чтобы выяснить, какие товары там можно будет приобрести по самой выгодной цене. Чаще всего таким образом действуют люди в возрасте от 35 до 44 лет.
Каждый второй житель составляет список покупок, прежде чем отправиться в магазин. Чаще это делают женщины (61,8%) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (68%). Самыми спонтанными в выборе товаров на месте в магазине являются мужчины (47,4%), а также респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (53%).
Более половины населения (53,3%) считает, что товарами с самыми выгодными ценами являются те, цена которых за килограмм/литр самая низкая. Почти столь же существенным параметром, по мнению населения, который указывает на наиболее выгодную цену товара, является желтый ценник с ценой акции (50,6%).
75% жителей Латвии совершают покупки в супермаркетах, 40% — в гипермаркетах, 38% — в магазинах около дома, 31% — на рынке, свидетельствует опрос.
Delfi.lv
Добавить комментарий