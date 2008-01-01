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Новости Латвия | 13 марта 2018 | 18:58

МОН предлагает расширить социальные гарантии для учителей

Продолжая работу над обеспечением социальных гарантий педагогов, Министерство образования и науки (МОН) подало в Сейм предложения по поправкам к закону об образовании.

Поправки предусматривают, что педагоги, как и остальные работники государственных и муниципальных учебных заведений, будут иметь право на пособие по утрате члена семьи. В настоящее время право на такое пособие имеют работники учебных заведений, не являющиеся педагогами. Выплата пособий предусматривается с 1 сентября 2019 года

Также самоуправления и государство в рамках финансовых возможностей могут вводить для педагогов пособия на ребенка-инвалида и страхование здоровья. На эти пособия не могут использоваться средства из государственной целевой дотации на оплату труда педагогов.

В поправках уточнен термин "материальное стимулирование" — учебное заведение может использовать собственные поступления на выплату премий и социальных гарантий педагогам и остальному персоналу школы.

Delfi.lv

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