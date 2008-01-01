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Новости Культура | 13 марта 2018 | 18:46

СТАБАТ МАТЕР/ ПЕРГОЛЕЗИ

26 марта в 18.00 в Концертном зале Дома единства прозвучит кантата Джованни – Батиста Перголези (1710 - 1736) «Стабат матер» для солистов, струнного квартета и органа.

Сопранo – Виктория Пакалниеце,

Меццо-сопрано – Диана Бистере,

Орган – Вероника Ринкуле,

Струнный квартет – студенты и выпускники Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола.

Вдохновенная музыка, наполненная возвышенным, искренним чувством – на протяжении трех столетий волнует сердца слушателей.

В основе музыкального материала лежат тексты монаха Якопо Бенедетти, жившего в 14 веке. В них Святая Дева Мария проживает смерть своего сына Иисуса Христа, распятого на кресте.

Свою кантату Перголези начал со струнных кросс-мотивов, которые так присуще музыке времени барокко, их подхватывают певцы, отображая Деву Марию стоящею у креста.

«Стабат матер» это музыкальное произведение, в котором многочисленные дуэты сменяются сольными ариями, создавая неповторимое смешение духовной, оперной и бытовой музыки.

 

Вход свободный

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Informācija: Latviešu kultūras centrs, www.vienibasnams.lv, t. 65426691 

Daugavpils.lv

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