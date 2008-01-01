Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 марта
Именины:
Балвис, Эрнестс / Кира, Марина, Николай
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя - кооптируют.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2302 ()
|GBP
|0.8859 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.0482 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Быстрая оттепель может привести к наводнению в Даугавпилсском крае
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Зато нас по головке погладят! {134}
5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 марта 2018 | 18:46
СТАБАТ МАТЕР/ ПЕРГОЛЕЗИ
26 марта в 18.00 в Концертном зале Дома единства прозвучит кантата Джованни – Батиста Перголези (1710 - 1736) «Стабат матер» для солистов, струнного квартета и органа.
Сопранo – Виктория Пакалниеце,
Меццо-сопрано – Диана Бистере,
Орган – Вероника Ринкуле,
Струнный квартет – студенты и выпускники Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола.
Вдохновенная музыка, наполненная возвышенным, искренним чувством – на протяжении трех столетий волнует сердца слушателей.
В основе музыкального материала лежат тексты монаха Якопо Бенедетти, жившего в 14 веке. В них Святая Дева Мария проживает смерть своего сына Иисуса Христа, распятого на кресте.
Свою кантату Перголези начал со струнных кросс-мотивов, которые так присуще музыке времени барокко, их подхватывают певцы, отображая Деву Марию стоящею у креста.
«Стабат матер» это музыкальное произведение, в котором многочисленные дуэты сменяются сольными ариями, создавая неповторимое смешение духовной, оперной и бытовой музыки.
Вход свободный
___________________________________________________________
Informācija: Latviešu kultūras centrs, www.vienibasnams.lv, t. 65426691
Daugavpils.lv
Добавить комментарий