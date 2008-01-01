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Новости Культура | 13 марта 2018 | 18:43

В ПРЕДПАСХАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ЗАНЯТИЯ ПО ЖИВОПИСИ)

Два дня подряд, 27 и 28 марта с 15.00 до 17.00, в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко для детей будут работать творческие мастерские по живописи.

Еще перед тем, как дети отправятся на помощь Кролику, который уронил корзинку и растерял пасхальные яйца, или устроят настоящие пасхальные яичные бои, Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко организует для детей творческие мастерские по живописи.

Творческие мастерские проведет художница Байба Приедите. Стоимость - 2.50 EUR с каждого участника. Организаторы обеспечивают участников творческой мастерской всеми необходимыми материалами.

 

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись! Пишите на электронную почту inita.paegle@daugavpils.lv или звоните по телефону 65430273.

 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ:

27 марта с 15.00 до 17.00; стоимость занятия 2.50 евро

28 марта с 15.00 до 17.00; стоимость занятия 2.50 евро.

Daugavpils.lv

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