Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 марта
Именины:
Балвис, Эрнестс / Кира, Марина, Николай
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2302 ()
|GBP
|0.8859 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.0482 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Быстрая оттепель может привести к наводнению в Даугавпилсском крае
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Зато нас по головке погладят! {134}
5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 марта 2018 | 18:43
В ПРЕДПАСХАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ЗАНЯТИЯ ПО ЖИВОПИСИ)
Два дня подряд, 27 и 28 марта с 15.00 до 17.00, в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко для детей будут работать творческие мастерские по живописи.
Еще перед тем, как дети отправятся на помощь Кролику, который уронил корзинку и растерял пасхальные яйца, или устроят настоящие пасхальные яичные бои, Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко организует для детей творческие мастерские по живописи.
Творческие мастерские проведет художница Байба Приедите. Стоимость - 2.50 EUR с каждого участника. Организаторы обеспечивают участников творческой мастерской всеми необходимыми материалами.
Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись! Пишите на электронную почту inita.paegle@daugavpils.lv или звоните по телефону 65430273.
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ:
27 марта с 15.00 до 17.00; стоимость занятия 2.50 евро
28 марта с 15.00 до 17.00; стоимость занятия 2.50 евро.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий