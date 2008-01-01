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Сегодня общение с окружающими может стать для вас проблемой, причем немаленькой. Возможно, стоит и вовсе ни с кем не разговаривать.
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Новости Латвия | 13 марта 2018 | 09:01
Вторник, 13 марта: дождь и недолгое тепло
Погода на этой неделе будет переменчивой. Несмотря на тепло накануне (в понедельник местами днем было даже до +12), к концу недели в Латвии вновь ожидаются морозы. Сегодня же будет еще тепло, однако весь день ожидается пасмурным.
Уже с утра во многих местах дождливо. Температура воздуха +2...+8 градусов. Ветер в основном будет слабым, но местами его порывы могут достигать 10 м/сек.
В Риге днем +6..+8, южный, юго-восточный слабый ветер. После полудня ожидается дождь.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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