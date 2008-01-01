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Новости Общество | 12 марта 2018 | 21:31
7 апреля начнется регистрация на путевки в детские лагеря отдыха
Меньше месяца осталось до начала регистрации на детские летние лагеря отдыха, организуемые Молодежным отделом Даугавпилсской городской думы. Всего этим летом будут работать 19 лагерей, в которых смогут отдохнуть 870 человек. Цены на путевки по сравнению с прошлым годом не поменяются.
Как и в предыдущие годы, деньги за неиспользованное питание при отсутствии ребенка в лагере по семейным обстоятельствам, можно будет вернуть. Главное – вовремя предупредить руководителя об отсутствии ребенка в определенный день. Семьи, стоящие на учете в социальной службе, могут рассчитывать на льготы по оплате питания в лагере.
Регистрация заявок на путевки начнется 7 апреля в 10 часов. Она будет электронной: зайдя на сайт молодежного отдела www.jaunatne.daugavpils.lv, необходимо будет заполнить заявку на государственном языке, записав имя и фамилию так, как они указаны в свидетельстве о рождения ребёнка.
В анкете необходимо будет выбрать лагерь в соответствии с возрастом ребенка, в противном случае, система вас не зарегистрирует. По желанию, можно будет регистрироваться сразу в 3 лагеря, указав при этом приоритетные. В случае, если в первом по приоритету лагере мест на момент вашей регистрации уже не будет, вас автоматически зарегистрируют во второй, указанный вами, или в третий - если мест не окажется во втором.
Если у вас нет доступа к интернету, то 7 апреля с 10 до 12 это можно будет сделать в помещении Молодежного отдела по адресу Саулес, 5а
Вам дадут возможность зарегистрироваться самим, сидя за компьютером отдела. При необходимости и проконсультируют. Списки лагерей с количеством мест и развлекательной направленностью будут доступны уже к концу марта, поэтому следите за домашней страницей самоуправления www.daugavpils.lv. Вся подробная информация по телефону 654 22306.
Daugavpils.lv
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