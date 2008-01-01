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Новости Культура | 12 марта 2018 | 21:28
В Даугавпилсском театре – акция, посвященная Международному дню театра
Стремительно приближается Международный день театра, который ежегодно отмечается 27 марта. Этот день с нетерпением ждут во всем мире и работники театров, и зрители. А что главное в праздничной атмосфере? Хорошая компания!
Для того чтобы вы смогли конец марта провести в хорошей компании, Даугавпилсский театр позаботился об акции для своих зрителей, ведь наши лучшие друзья – наши самые преданные зрители.
С сегодняшнего дня и до 29 марта на спектакли мартовского репертуара все желающие смогут приобрести билеты по формуле: 2 + 2 = 2. Все очень просто: покупай четыре билета на любую из нижеперечисленных постановок по цене всего лишь двух!
В рамках акции можно купить билеты на следующие спектакли:
«Голый король» (невероятные события в некотором королевстве). Спектакль на русском языке можно посмотреть 23 марта, начало в 18:30.
«Свидания по средам» (комедия о любовном многоугольнике). Спектакль на латышском языке можно посмотреть 24 марта, начало в 18:00.
«Любовь до потери памяти» (сумасшедшая комедия). Спектакль на русском языке можно посмотреть 29 марта, начало в 18:30.
Вместе сделаем театральный праздник незабываемым!
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра и кассах Biļešu paradīze по всей Латвии.
Время работы кассы:
Понедельник - выходной
Вторник - пятница - 11:00 - 18:30 (перерыв 14:00 - 14:30)
Суббота, воскресенье - 11:00 - 16:00 и 1h до спектакля.
Daugavpils.lv
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