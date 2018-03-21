Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 12 марта 2018 | 20:41

На 12 марта 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- администратор компьютерных систем;

- администратор офиса;

- ассистент радиолога;

- бармен;

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автомобиля (ритуальные услуги);

- врачи;

- гальваник;

- грузчик (работа в Кекаве);

- дизайнер одежды;

- дорожный мастер;

- дорожный рабочий;

- доярки;

- жестянщики;

- закройщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-механик;

- инженер - технолог (машиностроение);

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры - проектировщики;

- инженеры строительных конструкций;

- инженеры-электрики;

- инспектор (ПВС);

- каменщики;

- кассир (работа в Риге);

- кладовщик;

- коммерческий специалист (в области сельского хозяйства) (командировки в Ригу и Скандинавию);

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструкторы (машиностроение/ металлообработка);

- консультанты клиентов по продажам;

- контролёр швейного производства;

- коптильщик рыбы (работа в Калкунах);

- кровельщики;

- маляр;

- маркировщик изделий (работа в Кекаве);

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер по продажам (командировки в Польшу);

- младший сотрудник муниципальной полиции;

- монтажник системы энергосбережения;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- мясник (работа в Германии);

- обработчик рыбы (работа в Калкунах);

- оператор мойки;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор культурных мероприятий;

- отделочник;

- официант;

- охранники;

- парикмахер;

- пильщик кустов и деревьев;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача (фельдшер);

- помощник дорожного мастера;

- помощник руководителя строительных работ;

- продавец бензозаправочной станции;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- психолог (работа в Калупе);

- работник в лес;

- работник сельского хозяйства;

- работники службы бистро (работа в Риге);

- рубщик мяса (обвальщик) (работа в Рандене);

- руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства;

- руководители проектов;

- руководитель/ монитор - консультант;

- руководитель производства;

- сантехники;

- сборщики трубопроводов;

- сварщики;

- скотники;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь–ремонтник;

- социальный реабилитолог;

- социальные работники;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалист по продажам;

- специалист по флористике;

- специалисты по коммерческой деятельности;

- старший консультант;

- старший инспектор;

- строитель;

- строительный рабочий;

- техник систем холодильного оборудования;

- технолог (металлообработка);

- технолог швейного производства;

- токарь;

- торговый агент/ менеджер по экспорту;

- тракторист (Варкавиеши, Ницгальская волость);

- уборщик;

- учитель дошкольного образовательного учреждения;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учителя латышского языка;

- формовщик теста;

- фрезеровщики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- штукатур;

- экономист;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевты;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369



ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОТА И КАРЬЕРА 2018

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:

предложить актуальные вакансии в различных профессиональных сферах, в сотрудничестве с работодателями помочь им найти работников, а безработным – трудоустроиться.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

это отличная возможность бесплатно представить своё предприятие, среди ищущих работу найти подходящих работников, а также узнать о мероприятиях ГАЗ по поддержке работодателей.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

22 марта 2018 года с 11:00 до 14:00

Олимпийский центр (ул. Стадиона 1, Даугавпилс)

Ярмарка вакансий – БЕСПЛАТНОЕ мероприятие для работодателей и ищущих работу

Даугавпилсский филиал Государственного агентства занятости приглашает предприятия и учреждения Даугавпилса и Латгале подать заявку на мероприятие.

до 16 марта этого года, заполнив электронную заявку https://goo.gl/forms/b5xrCbtXW2lTyPHA2



Приглашаем принять участие в мероприятии

,,Обучение у работодателя”

и освоить профессию:

 Бармен

Период обучения: 6 месяцев с заключением трудового договора

Зарплата: 430 EUR в месяц

Если Вы готовы принять участие в обучении, и Вы соответствуете данным критериям:

 не участвуете в других мероприятиях;

 не имеете долгов Агентству занятости;

 не работали у данного работодателя 12 месяцев до начала Практического обучения;

 предыдущее Практическое обучение закончили 2 года назад;

 в предыдущем Практическом обучении не получили такую же профессиональную квалификацию, как в данном Практическом обучении;

 соответствуете требованиям работодателя;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту



Государственное агентство занятости приглашает безработных в марте 2018 года посетить компьютерные курсы:

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (21.03.2018.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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