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Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
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Новости Политика | 12 марта 2018 | 20:33
Латгальская партия готовится к выборам в Сейм
Латгальская партия на выборах Сейма может стартовать вместе с «Единством», сообщают сегодня газеты. Так, Latvijas аvīze пишет, что на съезде Латгальской партии прозвучало мнение о необходимости создать на базе «Единства» и региональных партий новое объединение, в котором все партнеры действуют на равноправной основе с приемлемой для каждого из них программой.
В правление объединения надо избрать по одному представителю от каждой партии-участницы объединения.
Причем, учитывая падение популярности «Единства» в Латгале, необходимо отказаться от старого названия.
Газета Diena тоже сообщает, что, скорее всего, возглавляемая депутатом Даугавпилсской думы Янисом Лачплесисом «Латгальская партия» останется вместе с прежними союзниками из «Единства» и региональных партий, с которыми работает в одной фракции в Сейме нынешнего созыва.
«Единство» предлагает Латгальской партии взять на себя полную ответственность за составление списка кандидатов в депутаты в Латгальском избирательном округе.
Как считают газеты, кроме депутата Сейма, бывшего председателя Прейльской краевой думы Алдиса Адамовича,
в список могли бы войти вышедший из «Единства» депутат Сейма Анрийс Матисс, депутат Даугавпилсской краевой думы Янина Курсите, бывший председатель Лудзенской краевой думы Алина Генделе, депутат Дагдской краевой думы Андрис Бадунс, депутат Даугавпилсской гордумы Янис Ласплесис, депутат Дагдской краевой думы Виктор Стикутс и председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц.
На съезде в минувшую пятницу Латгальская партия решила стартовать на выборах Сейма 13-го созыва по списку одного из партийных объединений. Какого именно, партия решит в течение двух недель.
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