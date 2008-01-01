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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 марта
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Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 12 марта 2018 | 19:34
В ж/д контейнерах нашли рекордное количество контрабандных сигарет
Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов 5 марта при проверке железнодорожных контейнеров в Резекне предотвратили контрабанду 26,4 млн сигарет, сообщили в СГД. Поезд прибыл из России.
Углубленной проверке были подвергнуты шесть грузовых контейнеров, в которых обнаружены тайники с сигаретами с белорусскими акцизными марками. Начато административное делопроизводство.
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