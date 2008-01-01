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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 12 марта 2018 | 19:25
Пограничники задержали контрабандиста и изъяли 60 000 сигарет
По информации Государственной пограничной службы (ГПС), в ночь на 9 марта в Даугавпилсском крае была пресечена попытка контрабанды. У задержанного гражданина Латвии изъяли несколько тысяч нелегальных сигарет.
Как отмечают в ГПС, задержание проводилось в волости Науйенас. Местного жителя 1985 г.р. задержали в тот момент, когда он собирался загрузить в свой автомобиль тюки с табачными изделиями, выброшенными сообщниками из поезда. Всего пограничники обнаружили 60 000 сигарет NZ Super Slim Gold с белорусскими акцизными марками или вообще без акцизных марок.
По делу начат уголовный процесс.
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