Пограничники задержали контрабандиста и изъяли 60 000 сигарет

Новости Происшествия | 12 марта 2018 | 19:25

Погранохрана Погранохрана

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), в ночь на 9 марта в Даугавпилсском крае была пресечена попытка контрабанды. У задержанного гражданина Латвии изъяли несколько тысяч нелегальных сигарет.

Как отмечают в ГПС, задержание проводилось в волости Науйенас. Местного жителя 1985 г.р. задержали в тот момент, когда он собирался загрузить в свой автомобиль тюки с табачными изделиями, выброшенными сообщниками из поезда. Всего пограничники обнаружили 60 000 сигарет NZ Super Slim Gold с белорусскими акцизными марками или вообще без акцизных марок.

По делу начат уголовный процесс.

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