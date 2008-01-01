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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 12 марта 2018 | 19:21
В Лудзе ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя
Сотрудники Госполиции ликвидировали в Лудзе нелегальный цех по производству алкоголя, конфисковав 200 литров браги и готовой продукции — самогона, сообщила старший специалист Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова.
Полицейские, проверяя полученную информацию, 9 марта провели обыск по месту жительства женщины 1963 г.р. В квартире незаконно изготавливался алкоголь.
Помимо напитков, изъяты бутылки и производственное оборудование. Назначены экспертизы. Алкоголь планировалось реализовать на месте производства и на других "точках".
Дело начато по ч. 1 ст. 220 Уголовного закона. Женщине грозит штраф, лишение свободы на срок до года, кратковременный арест или принудительные работы.
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