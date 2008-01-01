«Я хочу вернуть молодых людей в Дагду» — предприниматель

Новости Экономика | 12 марта 2018 | 19:05

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Молодой предприниматель Станислав Малькевич, живущий в Дагдском крае, занимается реставрацией деревянной мебели. Однако теперь он еще и изготавливает удочки для подледного лова — жерлицы, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

Эта зима выдалась морозной, что хорошо подходит для подледной рыбалки. Станислав использует дубовую жерлицу, которую сделал сам. Молодой человек шесть лет работает плотником, окончил Резекненскую школу искусств и дизайна, где получил квалификацию дизайнера по дереву и реставратора. После Станислав открыл компанию, в основе которой лежит желание сохранить ремесло его дедов.

«Первую табуретку я сделал вместе с одним дедом, а с другим — первую жерлицу. Когда открыл дело, один друг попросил сделать такую удочку, потом второй. Увидели, что они хорошие, и пошли заказы. Понял, что это ниша, с которой нужно начинать», — говорит Малькевич.

На изготовление жерлицы у профессионала обычно уходит один час. Такие удочки делаются из дуба, поэтому они прочнее, чем пластмассовые.

Качество жерлицы оценил и крестный сын Станислава Кристап. Семья уверена, что он будет следующим, кто возьмет на себя семейные традиции.

У самого Станислава другие планы. «Я хочу вернуть молодых людей в Дагду. Оставайтесь здесь! Давайте работать! Давайте воспитывать детей! Размножаться!» — говорит Малькевич.

Он также признает, что для молодых предпринимателей важно участвовать в бизнес-конкурсах и использовать различные программы поддержки европейских фондов.

LSM