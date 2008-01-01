Эпидемия гриппа продлится до апреля

Новости Латвия | 12 марта 2018 | 18:50

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В нынешнем году грипп в Латвии удивил даже опытных вирусологов. Чаще люди болеют вирусом типа «Б», а не «А», хотя обычно в Латвии наблюдается противоположная тенденция. Кроме того, заболевших не так и много – а это заставляет врачей думать, что эпидемия может продлиться до середины апреля.

Обычно во время эпидемии гриппа снижается заболеваемость другими вирусами, но в этом году все наоборот. Наряду с гриппом продолжают «гулять» и различные вирусы дыхательных путей.

В Латвийском центре инфектологии изучили уже около 4000 образцов, которые врачи брали из горла и носа больных. Во время эпидемии гриппа – это примерно по 100 образцов в день. С помощью экспресс-анализа сразу определяется, к какому типу принадлежит вирус – «А» или «Б». А далее следует первый сюрприз.

В этом году грипп лабораторно подтвержден у 770 пациентов. Тип «А» выявлен у 334 пациентов, тип «Б» - у 436. Это удивило даже инфектологов.

«Такого еще не было! Обычно «Б» проявляется только к концу эпидемии. Уже очевидно, что грипп продлится весь март и еще будет в первые недели апреля», - говорит главврач Центра инфектологии Байба Розентале.

Руководитель Центральной лаборатории Елена Стороженко допускает, что причина кроется в восприимчивости жителей к определенным вирусам.

«У половины в виде осложнения наступает воспаление легких, но тут превалирует вирус типа «Б». Тогда чаще возникают воспаления носовой полости. Это надо лечить антибиотиками. В больницы уже попадают первые «тяжелые» пациенты», - рассказала Розентале.

Ежедневно в Центр инфектологии доставляют 19 пациентов в среднетяжелом или тяжелом состоянии. У медиков на одежде уже появились опознавательные знаки, что они привиты от гриппа.

«Эта инициатива – не для того, чтобы потешить себя. В больнице главным источником инфекции является медик, который приносит грипп. Вакцинировавшийся медик не может быть источником инфекции», - пояснила Розентале.

Последним же сюрпризом этого года стало то, что наряду с гриппом жителей атакуют и другие вирусы дыхательных путей. И это тоже противоречит известным порядкам.

«Вирусологи нас учили, что обычно грипп выдавливает другие вирусы. Но в этом году все не так», - признала Розентале.

Единственное, что в этом году осталось неизменным – симптомы гриппа. Это высокая температура, ощущение ломоты в костях, боль в глазных яблоках, а через два-три дня к этим симптомам присоединяется сухой кашель. Лекарства от гриппа можно купить только по рецепту, а потому надо обращаться к семейному врачу. Кроме того, надо употреблять витамин С и пить много жидкости – лучше всего теплый чай или воду.

Грипп можно вылечить за неделю, но примерно столько же времени нужно, чтобы культивировать вирус в лаборатории, заражая культуры клеток. Это делается для того, чтобы в следующем году создать более действенную вакцину от гриппа.

В этом году грипп забрал 13 человеческих жизней. Все умершие пациенты болели вирусом типа «А».

LSM