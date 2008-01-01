Сдать ребенка в круглосуточную группу станет сложнее – требуется обоснование

Новости Общество | 9 марта 2018 | 18:23

На последнем заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли новую редакцию обязывающих правил, регулирующих предоставления услуг муниципальных детских садов. Основное изменение коснулось круглосуточных групп. Если раньше условия предоставления услуг круглосуточной группы не оговаривались, сейчас родителям придется документально обосновать такую необходимость.

При оформлении ребенка в круглосуточную группу родителям нужно будет предоставить справку с места работы или учебы о времени занятости. Рекомендацию о необходимости круглосуточной группы может дать также и социальная служба самоуправления. Другими словами, цель изменений – способствовать тому, чтобы ребенок рос и развивался преимущественно в семье, а не в детском учреждении.

И еще о наболевшем. Своевременно устроить ребенка в детский сад, а закон требует обеспечить такую возможность с полутора лет, можно при условии своевременной регистрации в Управлении образования. Желательно это сделать сразу после рождения ребенка и получения свидетельства о рождении.

Напомним, что преимущества на попадание в конкретный детский сад имеют дети, чьи братья или сестры уже посещают это детское дошкольное учреждение или там работают родители ребенка.

Daugavpils.lv