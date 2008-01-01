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Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.

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Новости Латвия | 9 марта 2018 | 14:24

Пятница, 9 марта: на градуснике — больше нуля

Delfi.lv

К Латвии подходит новый циклон, со стороны Скандинавии. Днем ожидается облачная с прояснениями погода.

 

В первой половине дня местами возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Во второй половине дня осадки усилятся. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Максимальная температура воздуха — 0…+5 градусов.

В Риге выглянет солнце, возможен небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до +3.. +5 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
 

LSM

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