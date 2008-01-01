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9 марта
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Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 9 марта 2018 | 14:24
Пятница, 9 марта: на градуснике — больше нуля
К Латвии подходит новый циклон, со стороны Скандинавии. Днем ожидается облачная с прояснениями погода.
В первой половине дня местами возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Во второй половине дня осадки усилятся. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Максимальная температура воздуха — 0…+5 градусов.
В Риге выглянет солнце, возможен небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до +3.. +5 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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