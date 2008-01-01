Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 марта
Международный день ди-джея
Именины:
Эвалдс / Иван
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вам следует быть максимально сосредоточенным. Эмоции придется затолкать в самый дальний угол сознания, иначе они основательно поломают вам планы.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- День
- -1 .. -3 C
- Вечер
- -2 .. -4 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2417 ()
|GBP
|0.8951 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.6046 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Быстрая оттепель может привести к наводнению в Даугавпилсском крае
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Зато нас по головке погладят! {133}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Кто поможет бездомному Антону? {9}
7. Помощник машиниста сбрасывал с поезда тюки с контрабандой
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
10. Автобусы и трамваи {159}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 8 марта 2018 | 22:14
В Даугавпилсе пограничники конфисковали 250 тысяч контрабандных сигарет
Сотрудники пограничной службы в Даугавпилсе обнаружили и изъяли у жителя Латвии примерно 250 тысяч контрабандных сигарет.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, у проживающего в Даугавпилсе негражданина Латвии 1959 г.р. был проведен обыск в гараже. В ходе обыска была найдена крупная партия сигарет белорусской и российских акцизных марок, а также сигареты без акцизных марок.
В целом было изъято 265 800 контрабандных сигарет. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов исчисляется примерно в 40 тысяч евро. Начат уголовный процесс о незаконном хранении табачных изделий в крупном размере.
Задержанный мужчина признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Добавить комментарий