В Даугавпилсе пограничники конфисковали 250 тысяч контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 8 марта 2018 | 22:14

Погранохрана Погранохрана

Сотрудники пограничной службы в Даугавпилсе обнаружили и изъяли у жителя Латвии примерно 250 тысяч контрабандных сигарет.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, у проживающего в Даугавпилсе негражданина Латвии 1959 г.р. был проведен обыск в гараже. В ходе обыска была найдена крупная партия сигарет белорусской и российских акцизных марок, а также сигареты без акцизных марок.

В целом было изъято 265 800 контрабандных сигарет. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов исчисляется примерно в 40 тысяч евро. Начат уголовный процесс о незаконном хранении табачных изделий в крупном размере.

Задержанный мужчина признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Delfi