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Новости Культура | 8 марта 2018 | 18:28

Выдающиеся евреи Даугавпилса встретились в музее

Уже со 2 марта в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открыта выставка «Выдающиеся евреи Даугавпилса». Сотня родившихся в Даугавпилсе и прославившихся на весь мир представителей еврейского народа представлена на выставке.

Автор экспозиции – создатель музея «Евреи в Латгалии и Даугавпилсе» Иосиф Рочко, главным критерием отбора сделал популярность личности и ее вклад в развитие города, региона или государства в целом, а также узнавание за пределами родного города. Выставка охватывает временной период с 19 века и до наших дней. Особое место здесь занимает наш земляк Соломон Михоэлс, чьё день рождение различными мероприятиями отметят в городе уже на следующей неделе.

Даугавпилс – город с особой историей, куда еврейский народ вписал и свою красочную страницу. Раввины, ученые, литераторы, художники, спортсмены, преподаватели, общественные деятели – сотня судеб, так или иначе повлиявших на развитие не только Латвии, но и мира в целом. Есть здесь и современники, например, Ксения Кобякова. Родилась в Даугавпилсе, представляет государство Израиль на международной арене. Автор экспозиции обещает в будущем пополнить экспозицию еще, как минимум, 25 личностями. Выставка работает в музее до 31 марта. 

Daugavpils.lv

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